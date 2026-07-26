Investigație-bombă: puterea banului, deasupra legii fiscale

Scris de Daniel Onescu Publicat: 26 iul. 2026, 17:03

Averea miliardarilor la nivel global a crescut cu 80% în ultimii cinci ani. Iar, potrivit unei analize Oxfam de anul acesta, cei mai bogați 12 oameni din lume au, la un loc, mai mulți bani decât jumătate din populația planetei. Cei care ajung la astfel de sume reușesc să pună monopol pe politica și economia unui stat. Astfel că sunt protejați de taxe, în timp ce oamenii de rând sunt tot mai împovărați. Urmăriți chiar acum un material marca Realitatea PLUS despre sursa și mecanismul prin care discuția publică ajunge, an de an, oriunde altundeva mai puțin la întrebarea cine plătește, de fapt, facturile statului.

Distribuie articolul