Răsturnare de situație în cazul medicului ucis în București! Alți doi suspecți au fost arestați după o descoperire făcută de anchetatori

Ancheta privind uciderea medicului de 72 de ani găsit mort în locuința sa din București se extinde. Procurorii au reținut și au obținut mandate de arestare preventivă pentru alte două persoane, suspectate că au ajutat la ascunderea și valorificarea bunurilor furate după comiterea crimei.

Potrivit anchetatorilor, este vorba despre un bărbat de 46 de ani și o femeie de 49 de ani, acuzați de tăinuire. Cei doi ar fi primit obiecte sustrase din casa victimei, cunoscând proveniența acestora.

Conform datelor din dosar, la scurt timp după producerea crimei din luna martie, femeia de 39 de ani arestată pentru omor s-ar fi deplasat la locuința bărbatului pentru a lăsa în păstrare mai multe bunuri luate din casa medicului.

Printre obiectele aflate în posesia suspectului s-ar fi numărat telefonul mobil al victimei, dar și ceasuri și bijuterii din aur. Procurorii susțin că acesta știa proveniența bunurilor și că, ulterior, o parte dintre ele au fost transferate fostei sale concubine pentru a fi vândute.

Anchetatorii mai arată că bărbatul a părăsit ulterior țara, însă ar fi continuat să coordoneze operațiunile de valorificare a obiectelor, inclusiv prin încercări de expediere a acestora în străinătate.

Femeia de 49 de ani este suspectată că a primit și comercializat o parte dintre bunurile furate, activitatea sa continuând chiar și după plecarea din țară a celuilalt inculpat. Potrivit procurorilor, aceasta ar fi acționat la solicitarea expresă a bărbatului.

Noile arestări aduc un nou capitol în dosarul care a șocat opinia publică și care vizează una dintre cele mai mediatizate crime petrecute în Capitală în acest an. Investigațiile continuă pentru stabilirea întregului circuit al bunurilor și a tuturor persoanelor implicate.