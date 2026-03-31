Război în Orientul Mijlociu. Trump condiționează armistițiul cu Iranul de predarea producției de uraniu îmbogățit

Pe fondul continuării ostilităților în Orientul Mijlociu, mesajele transmise de părțile implicate rămân contradictorii: în timp ce Washingtonul vorbește despre deschidere și contacte diplomatice, Teheranul avertizează că nu va accepta presiuni, iar mediatori regionali încearcă să creeze spațiu pentru negocieri reale.

Iranul califică propunerile de pace ale SUA drept „nerealiste, ilogice şi excesive"

Iranul a descris luni propunerile SUA de a pune capăt războiului ca fiind „nerealiste, ilogice şi excesive” şi a lansat mai multe rachete asupra Israelului, în timp ce preţurile petrolului au crescut şi mai mult după ce rebelii Houthi din Yemen au intrat în conflict, relatează Reuters.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a adresat luni un nou avertisment Iranului, cerându-i să deschidă Strâmtoarea Ormuz, o cale navigabilă folosită pentru transportul a o cincime din rezervele mondiale de petrol şi gaze naturale lichefiate, sub ameninţarea unor atacuri asupra infrastructurii sale energetice.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmaeil Baghaei, a declarat că Teheranul a primit mesaje prin intermediari care indică disponibilitatea Washingtonului de a negocia. Aceste mesaje au urmat unei întâlniri a miniştrilor de externe din Pakistan, Egipt, Arabia Saudită şi Turcia, care a avut loc duminică la Islamabad pentru a discuta eforturile de mediere.

Însă Baghaei, criticând propunerile SUA, a declarat luni într-o conferinţă de presă: „Poziţia noastră este clară. Suntem supuşi unei agresiuni militare. Prin urmare, toate eforturile şi forţele noastre se concentrează pe apărarea noastră”.

Între timp, un oficial pakistanez din domeniul securităţii a declarat că, în acest stadiu, pare puţin probabil să aibă loc discuţii directe între SUA şi Iran în această săptămână.

„Facem tot posibilul ca acestea să aibă loc cât mai curând posibil”, a adăugat oficialul.

Baghaei a mai spus că parlamentul iranian analizează o posibilă retragere din Tratatul de neproliferare nucleară, care recunoaşte dreptul de a dezvolta, cerceta, produce şi utiliza energia nucleară, atâta timp cât nu se urmăreşte obţinerea de arme nucleare.

UPDATE- Trump ameninţă să distrugă Insula Kharg, dacă Iranul nu deschide Strâmtoarea Ormuz

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat luni cu aneantizarea Insulei Kharg, o instalaţie petrolieră esenţială a Iranului, dacă Teheranul nu redeschide Strâmtoarea Ormuz şi dacă negocierile cu Iranul, pe care la cataloghează drept ”serioase” nu dau roade ”rapid”, relatează AFP.

”Statele Unite ale Americii sunt în discuţii serioase cu un regim nou şi mult mai rezonabil, cu scopul de a pune capăt operaţiunilor noastre militare în Iran”, scrie pe reţeaua sa, Truth Social, Donald Trump.

BREAKING: Trump on Truth Social says If a deal is not shortly reached and the Strait of Hormuz is not immediately reopened, the US will "completely obliterate" Iran\"s electric generating plants, oil wells, Kharg Island, and "possibly all desalination plants," which he says have… pic.twitter.com/CdM9bfVOuC — Conflict Alarm (@ConflictAlarm) March 30, 2026

”Progrese enorme au fost făcute, însă, dacă dintr-un motiv oarecare acordul nu este încheiat rapid, ceea ce va fi probabil cazul, iar dacă strânmtoarea Ormuz nu este imediat «deschisă afacerilor», ne vom încheia rapid frumosul «sejur» în Iran aruncând în aer şi aneantizându-le complet toate centralele electrice, puţurile de petrol şi Insula Kharg (şi poate toate uzinele de desalinizare!), ameninţă șeful de la Casa Albă.

UPDATE - Un atac israelian asupra Beirutului a ucis cel puțin 3 membri Hezbollah, potrivit unei surse de securitate

Un atac aerian israelian asupra unei clădiri rezidențiale din apropierea suburbiei sudice a Beirutului a ucis cel puțin trei membri Hezbollah, a declarat pentru AFP o sursă de securitate.

Lovitura „a vizat un birou utilizat de Hezbollah, ucigând trei membri și rănind grav alți trei”, în timp ce armata israeliană a anunțat că „a început să lovească infrastructura teroristă a Hezbollah din Beirut”.

Un fotograf AFP a declarat că apartamentul vizat se află într-un cartier aglomerat, plin de magazine și spații comerciale, dintre care mai multe au fost avariate. Acesta a adăugat că membri înarmați Hezbollah au instituit un cordon de securitate după atac.

UPDATE - Iranul cere „concesii obligatorii” înainte de orice negociere privind Strâmtoarea Ormuz

ranul afirmă că nu va accepta deschiderea unor negocieri privind Strâmtoarea Ormuz fără garanții ferme din partea statelor pe care le consideră „agresoare”. Potrivit vicepreședintelui iranian Mohammad Reza Aref‑Yazdi, aceste țări trebuie să se angajeze să nu invadeze Iranul și să recunoască drepturile sale internaționale înainte ca discuțiile să poată începe.

Oficialul de la Teheran subliniază că Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai strategice rute maritime din lume, nu poate fi subiectul unor negocieri „în absența unor concesii reale”. Declarația vine pe fondul tensiunilor regionale crescute și al presiunilor internaționale pentru menținerea securității navigației în zonă.

UPDATE - Human Rights Watch acuză Iranul că a folosit bombe cu FRAGMENTAȚIE împotriva Israelului

Organizația Human Rights Watch acuză Iranul că a utilizat muniție cu fragmentație în atacurile lansate asupra Israelului, potrivit unui raport publicat luni. ONG‑ul susține că aceste muniții, lansate prin rachete balistice, au ucis civili și reprezintă un pericol pe termen lung, deoarece împrăștie numeroase încărcături explozive pe suprafețe extinse.

Muniția cu fragmentație este interzisă de convențiile internaționale și folosirea ei se încadrează în categoria crimelor de război.

UPDATE - Comandantul forțelor navale ale Gardienilor Revoluției, ucis în urma unui atac atribuit Israelului

Iranul a confirmat luni moartea lui Alireza Tangsiri, comandantul marinei Gardienilor Revoluției, la câteva zile după ce Israelul anunțase că l-a eliminat într-o operațiune țintită.

Potrivit unui comunicat oficial, Tangsiri „a murit în urma rănilor grave”, fiind unul dintre cei mai vizibili lideri militari ai Republicii Islamice.

Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, declarase încă de joi că Tangsiri era „direct responsabil” pentru operațiuni de minare și blocare a strâmtorii Ormuz și că a fost „pulverizat” într-un atac precis. Katz a promis că Israelul va continua să-i vizeze și să-i elimine pe liderii Gardienilor Revoluției „unul câte unul”.

UPDATE - Trump afirmă că Iranul trebuie să renunțe la uraniul îmbogățit pentru a opri conflictul

Președintele american Donald Trump a declarat, duminică seară, la bordul aeronavei Air Force One, că Iranul trebuie să renunțe la uraniul său îmbogățit, considerând această condiție esențială pentru încetarea conflictului din regiune. Potrivit relatărilor presei internaționale, liderul de la Washington a susținut că autoritățile de la Teheran ar fi „slăbite” și ar putea accepta cerințele privind programul nuclear.

Trump a avertizat că un refuz ar avea consecințe grave pentru Iran, în timp ce surse citate de Wall Street Journal afirmă că administrația americană analizează inclusiv o posibilă operațiune militară pentru a recupera aproximativ 454 de kilograme de uraniu aflate pe teritoriul iranian.

UPDATE - Ministerul Sănătății din Israel: 232 de persoane spitalizate în ultimele 24 de ore din cauza conflictului cu Iranul

Ministerul Sănătății din Israel anunță că, în ultimele 24 de ore, 232 de persoane rănite au fost transportate la spitale ca urmare a conflictului cu Iranul, ceea ce ridică numărul total al spitalizărilor cauzate de acest conflict armat la peste 6.000.

Dintre persoanele tratate în spitale în ultima zi, două sunt în stare gravă, opt sunt în stare moderată, iar 215 sunt în stare bună. Totodată, șapte persoane au fost tratate pentru anxietate.

Ministerul precizează că, de la începutul războiului cu Iranul, pe 28 februarie 2026, 6.008 persoane au fost internate în spitale, dintre care 121 sunt în continuare spitalizate. Ministerul nu oferă o detaliere a cauzelor rănilor, iar unele ar putea fi suferite de persoane care încercau să ajungă în adăposturi, nu neapărat ca rezultat direct al atacurilor cu rachete din Iran sau al tirurilor de rachete din Liban.

Cifrele victimelor includ atât militari, cât și civili.

UPDATE 9:20 - Al patrulea atac cu rachete balistice iraniene detectat în această dimineață

Pentru a patra oară de la începutul dimineții, Armata israeliană a detectat un atac cu rachete balistice din Iran, atac ce a vizat din nou sudul Israelului.

UPDATE - Reactorul Khondab din Iran, avariat grav

Reactorul de cercetare Khondab din Iran, cunoscut anterior drept instalația de la Arak, a fost grav avariat în urma unor atacuri recente și nu mai poate fi folosit. Este a doua oară când această unitate este lovită, după un incident similar din iunie anul trecut. Agenția Internațională pentru Energie Atomică a analizat datele disponibile și a ajuns la concluzia că uzina de producție a apei grele de la Khondab a fost serios afectată.

Instituția a transmis că instalația nu mai este operațională, ceea ce înseamnă că activitatea de acolo este practic blocată. În același timp, a fost subliniat un detaliu important, și anume că în interior nu se aflau materiale nucleare declarate în momentul atacului.

Ce spun israelienii despre țintele atacate

Armata israeliană a anunțat că a vizat complexul de apă grea de lângă Arak, pe care îl consideră un punct esențial în producția de plutoniu pentru arme nucleare. În același timp, a fost lovită și o altă instalație, situată în Yazd. Potrivit explicațiilor oferite de partea israeliană, acolo ar avea loc un proces important: materia primă extrasă din sol este transformată prin etape mecanice și chimice, astfel încât să poată fi folosită ulterior în îmbogățirea uraniului.

Trump afirmă că actualii lideri ai Iranului sunt „foarte rezonabili”

Președintele Donald Trump a declarat că Statele Unite și Iranul au avut întâlniri „directe și indirecte”, iar noii lideri ai Iranului s-au dovedit „foarte rezonabili”. Declarațiile au venit în contextul în care mai multe trupe americane au fost trimise în regiune, iar Teheranul avertizează că nu va accepta umilințe, potrivit Reuters.

Afirmațiile lui Trump au fost făcute duminică, la scurt timp după ce Pakistanul – care acționează ca intermediar între Washington și Teheran – a anunțat că se pregătește să găzduiască în zilele următoare „negocieri semnificative” pentru a pune capăt războiului din Iran, aflat în desfășurare de o lună.

Israel răspunde la rachete lansate din Iran

Armata israeliană afirmă că a interceptat rachete lansate din Iran și desfășoară lovituri asupra unor infrastructuri militare iraniene la Teheran.

Jakarta confirmă: militarul FINUL ucis era indonezian

Guvernul indonezian transmite condoleanțe după moartea unui militar FINUL și rănirea altor trei, în urma unor tiruri de artilerie în apropierea poziției contingentului indonezian.

