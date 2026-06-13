Regele Charles, sărbătorit cu fast la Londra. Mii de militari au defilat

Ceremonie grandioasă la Londra! Ziua de naștere a regelui Charles al III-lea a fost marcată printr-o paradă la care au participat mii de militari.
Ziua Regelui sărbătorită în Londra
Capitala Marii Britanii a fost, din nou, scena uneia dintre cele mai spectaculoase ceremonii regale din lume. Regele Charles al III-lea a fost celebrat prin tradiționalul eveniment Trooping the Colour, organizat cu ocazia zilei oficiale de naștere a suveranului, în prezența membrilor familiei regale, a oficialilor britanici și a zeci de mii de spectatori.
Paradă militară impresionantă în centrul Londrei
Mii de militari ai forțelor armate britanice au defilat pe străzile Londrei în cadrul ceremoniei Trooping the Colour, un eveniment cu o tradiție de peste două secole, considerat unul dintre cele mai importante momente din calendarul regal britanic.
Procesiunea s-a desfășurat pe celebrul bulevard The Mall, care leagă Palatul Buckingham de zona Horse Guards Parade, locul unde au avut loc principalele exerciții și demonstrații militare.
Ceremonia a reunit efective din toate categoriile forțelor armate ale Regatului Unit, transformând centrul Londrei într-un adevărat spectacol de disciplină militară, tradiție și simbolism regal.
Familia regală, în centrul atenției
La eveniment au participat Regele Charles al III-lea și Regina Camilla, alături de numeroși membri ai familiei regale.
Printre cei prezenți s-au numărat și Catherine, Prințesa de Wales, însoțită de cei trei copii ai săi, precum și Prințul William, Prințesa Anne și Prințul Edward, care au avut roluri ceremoniale în cadrul regimentelor Gărzilor Regale.
Prezența familiei regale a fost salutată de miile de persoane adunate de-a lungul traseului paradei.
Grenadier Guards, în prim-planul ceremoniei
Punctul central al evenimentului a fost prezentarea drapelului ceremonial King's Colour al regimentului Grenadier Guards, una dintre cele mai prestigioase unități militare ale Marii Britanii.
Militarii au defilat în uniforme tradiționale, purtând tunicile roșii și celebrele căciuli din blană de urs, simboluri emblematice ale ceremoniilor regale britanice.
Regimentul Grenadier Guards are o istorie de aproape patru secole, fiind înființat pentru protejarea viitorului rege Charles al II-lea în perioada exilului său.
Apariția de la balconul Palatului Buckingham, momentul așteptat al zilei
Ca în fiecare an, festivitățile s-au încheiat cu apariția membrilor familiei regale la balconul Palatul Buckingham, moment urmărit de milioane de oameni din întreaga lume.
Publicul a asistat și la tradiționalul survol al aeronavelor aparținând Royal Air Force, unul dintre cele mai spectaculoase momente ale ceremoniei.
O tradiție regală care atrage atenția întregii lumi
Trooping the Colour reprezintă celebrarea oficială a zilei de naștere a monarhului britanic și este una dintre cele mai importante tradiții ale Casei Regale. Evenimentul îmbină istoria militară, protocolul regal și simbolurile monarhiei britanice, atrăgând anual sute de mii de turiști și milioane de telespectatori.
Ediția din acest an a avut o semnificație aparte, fiind încă o demonstrație a continuității tradițiilor regale și a legăturii dintre monarhie și instituțiile militare ale Regatului Unit.