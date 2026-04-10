Rețeta lui Sorin Bontea pentru drobul de miel. Trucul simplu care duce gustul de Paște la un alt nivel

Drobul de miel rămâne unul dintre preparatele emblematice ale mesei de Paște în România, nelipsit din tradițiile culinare transmise din generație în generație. Servit de obicei ca aperitiv, acesta are nenumărate variante de preparare, însă fiecare familie își păstrează propriul „secret” pentru gustul perfect.

Rețeta clasică de drob de miel, baza tradiției de Paște

Pentru cei care preferă gustul autentic, varianta tradițională de drob de miel este în continuare una dintre cele mai apreciate

Ingrediente necesare:

- organe de miel

- căpățână de miel

- 2 legături ceapă verde

- 2 legături usturoi verde

- 2 legături mărar verde

- sare iodată și piper proaspăt măcinat

- 3 ouă crude

- 5–6 ouă fierte

- prapure (membrana care acoperă organele mielului)

Cum se pregătește drobul în varianta clasică

Procesul începe cu fierberea organelor de miel în apă ușor sărată. În paralel, se fierbe și căpățâna de miel.

După ce sunt bine gătite, toate ingredientele se toacă fin, fie manual, fie cu ajutorul unui robot de bucătărie, cu grijă ca textura să nu devină pastă.

Verdeața, ceapa, usturoiul și mărarul se spală, se curăță și se toacă mărunt, apoi se adaugă peste compoziția de carne.

Se condimentează cu sare și piper, iar la final se încorporează ouăle crude, amestecându-se până la omogenizare.

Compoziția se montează într-o tavă tapetată cu prapure: un strat de amestec, apoi ouăle fierte, urmate de restul compoziției. Preparatul se acoperă cu prapure și se introduce la cuptor, la foc mediu, pentru aproximativ 30 de minute, verificându-se coacerea cu o scobitoare.

Drob de pui cu verdeață. Rețeta dietetică, pe care trebuie să o ai pe masa de Paște

Varianta lui Chef Sorin Bontea schimbă complet gustul

Chef Sorin Bontea propune o reinterpretare a drobului de miel, cu un gust mai intens, obținut printr-o tehnică diferită de preparare a organelor.

Ingrediente folosite de chef:

- organe de miel

- prapure

- ceapă

- mărar și pătrunjel

- sare și piper

- ulei

- ouă

Trucul care schimbă tot: organele înăbușite, nu fierte

Diferența majoră în rețeta lui Sorin Bontea este modul de gătire a organelor, care sunt înăbușite în loc să fie fierte, ceea ce oferă un gust mai intens și mai concentrat.

„Eu nu fierb organele, o să le înăbuș, dar prima dată încep cu ceapa. Apoi o să tai organele cuburi, nevasta mea face drobul cu organele fierte, mie îmi plac mai mult înăbușite, parcă au mai mult gust, dar nu este greșit nici invers, cum vă e mai ușor și după preferințe, dar eu zic să încercați rețeta asta să vedeți ce bună e. Am o cratiță mai mare, în care pun uleiul, după care organele. Am pus 200 ml de ulei de floarea soarelui. Adaug sare și pier și le las să scadă. Organele nu sunt 100% gătite, pentru că le bag și la cuptor”, a dezvăluit chef Sorin Bontea, într-un videoclip realizat pe YouTube.

După acest pas, ceapa este călită separat, iar compoziția este lăsată la răcit înainte de a fi tocată și combinată cu restul ingredientelor.