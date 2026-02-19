Actualitate· 1 min citire
Un nou risc însemnat de avalanșe
19 feb. 2026, 14:44
Articol scris de Scris de Realitatea de Neamt
Este risc însemnat de avalanşă de gradul 4, pe o scară de la 1 la 5, în toate masivele din Carpaţii Meridionali, la peste 1.800 de metri altitudine.
Este vorba inclusiv de Munţii Bucegi și Făgăraş.
În zona crestelor, dar şi pe văi s-au format depozite de zăpadă groasă care se pot rupe uşor.
Astăzi, cel mai mare strat de zăpadă din ţară măsoară 186 de cm pe vârful Omu din Munţii Bucegi, iar la Bâlea Lac, în Munţii Făgăraş, este de puţin peste 170 de cm.
Urmărește știrile Realitatea de Neamt și pe Google News