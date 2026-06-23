Val de căldură extremă în Europa: primele victime și incendii devastatoare

Publicat 23 iun. 2026, 08:01 Sursă realitatea.net

Europa se sufocă sub un val extrem de caniculă. După temperaturile record au fost înregistrate și primele victime, dar și incendii masive de vegetație. De la Franța și Spania, până în Italia și Peninsula Iberică, autoritățile sunt în alertă, iar specialiștii avertizează că astfel de episoade de căldură devin tot mai periculoase în următoarele săptămâni.

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