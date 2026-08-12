Advertising
Actualitate· 2 min citire
„Voi aduce jucători capabili să lupte!” Cosmin Olăroiu, reacție dură după eșecul cu 1-4 la meciul de debut
Cosmin Olăroiu
Cosmin Olăroiu a avut parte de un debut dificil pe banca lui Al-Jazira. Echipa din Abu Dhabi a fost învinsă categoric, scor 1-4, de Al-Ittihad și a ratat calificarea în faza principală a Ligii Campionilor Asiei.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 20:04DAVID POPOVICI, URIAȘ! Românul a cucerit aurul european la 100 m liber și a scris istorie la Paris
- 19:52Pericolul ascuns din Marea Neagră! Curenții RIP pot trage un om în larg în doar câteva secunde
- 18:29Cristiano Ronaldo, mesaj emoționant pentru Lionel Messi după moartea tatălui său: „Rămâi puternic”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Neamt și pe Google News