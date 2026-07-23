Adrian Câciu trage un semnal de alarmă: „Elefantul din încăpere este inflația!” România riscă să piardă 7,3 miliarde de euro

Deputatul PSD Adrian Câciu susține că principala problemă a economiei nu este noua Lege a salarizării, ci inflația ridicată și dobânzile mari plătite de stat. El avertizează că România ar putea achita în plus aproximativ 7,3 miliarde de euro pentru împrumuturi, dacă nu sunt luate măsuri pentru reducerea inflației.
Fostul ministru al Finanțelor spune că statul va trebui să împrumute până la sfârșitul anului 2027 aproximativ 533 de miliarde de lei, echivalentul a aproape 100 de miliarde de euro. În aceste condiții, orice creștere a dobânzilor înseamnă costuri suplimentare suportate din bani publici.
Adrian Câciu: Inflația este adevărata problemă
Deputatul PSD critică atenția acordată noii Legi a salarizării și spune că autoritățile ignoră problemele care produc cele mai mari pierderi pentru buget.
„Elefantul din încăpere nu este legea salarizării!!!
Elefantul din încăpere este inflația!
Sunt cheltuielile suplimentare cu dobânzile generate de inflația ridicată!!!
Despre asta nu se vorbește!”, a transmis Adrian Câciu.
Potrivit calculelor sale, fiecare punct procentual în plus la dobânda plătită de stat ar putea genera cheltuieli suplimentare de aproximativ 7,3 miliarde de euro. El afirmă că lipsa unor măsuri eficiente pentru scăderea inflației și a dobânzilor va afecta bugetul pentru mai mulți ani.
România ar urma să împrumute aproape 100 de miliarde de euro
Câciu susține că statul român va avea nevoie de împrumuturi de aproximativ 533 de miliarde de lei până la finalul anului 2027. La o asemenea sumă, dobânzile mari pot produce pierderi de miliarde de euro.
„România va plăti în plus aproximativ 7,3 miliarde euro pentru cheltuieli cu dobânzile pentru că nu ia măsuri de scădere a inflației și a dobânzilor la care se împrumută statul!!!”, a scris deputatul PSD.
El atrage atenția că inflația se menține peste 10%, dobânzile la titlurile de stat sunt în jur de 7%, iar rata de politică monetară este de 6,5%. În același timp, consumul ar fi în scădere de zece luni, șomajul și datoria publică sunt în creștere, iar economia se contractă.
Critici la adresa noii Legi a salarizării
Adrian Câciu afirmă că noua Lege a salarizării ar presupune un cost suplimentar de aproximativ două miliarde de euro, în timp ce beneficiul financiar estimat ar fi de numai 770 de milioane de euro. Deputatul avertizează că proiectul ar putea provoca nemulțumiri în rândul angajaților, ar pune o presiune mai mare asupra bugetului și ar alimenta inflația. În opinia sa, efectele negative ar putea fi mai mari decât avantajele obținute prin aplicarea legii.
„Este justificată asumarea unor costuri de miliarde de euro și a unor riscuri suplimentare pentru economie, în schimbul unui beneficiu financiar de peste 10 ori mai redus?”, întreabă Adrian Câciu.
Câciu cere măsuri pentru reducerea dobânzilor
Deputatul PSD susține că principala prioritate a Guvernului trebuie să fie reducerea inflației, a dobânzilor și a costurilor suportate de stat pentru împrumuturi. El afirmă că o scădere a inflației la 3-4% ar putea aduce economii de cel puțin 7,3 miliarde de euro până la finalul anului 2027.
„Fiecare punct procentual redus la dobândă se traduce în economii de miliarde de euro pentru cetățeni, nu în cheltuieli suplimentare”, a transmis Adrian Câciu.