Banii pentru Sănătate, aduși mai devreme. Ministerul Finanțelor mută 2,058 miliarde de lei pentru plăți urgente

Ministerul Finanțelor a aprobat mutarea în trimestrul al III-lea a 2,058 miliarde de lei prevăzuți inițial pentru trimestrul al IV-lea, pentru ca sistemul de sănătate să poată achita mai repede obligațiile ajunse la plată.
Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că măsura reduce riscul unui blocaj al finanțării la începutul lunii octombrie.
Banii, aduși mai devreme
Suma de 2,058 miliarde de lei nu reprezintă o majorare a cheltuielilor totale aprobate pentru anul 2026. Potrivit lui Alexandru Nazare, este vorba despre fonduri deja prevăzute în buget pentru ultimele luni ale anului, care sunt puse la dispoziție mai devreme pentru a acoperi obligațiile curente.
Decizia vine pe fondul presiunilor asupra finanțării sistemului sanitar. Ministrul Finanțelor afirmă că exista riscul ca unele servicii medicale să întâmpine dificultăți financiare odată cu intrarea în luna octombrie.
Ce plăți vor fi acoperite
Fondurile sunt destinate unor obligații deja existente. Potrivit explicațiilor oferite de ministru, banii vor permite plata unor servicii medicale și dispozitive deja acordate pacienților, precum și a unor medicamente deja eliberate.
„Vorbim, așadar, despre facturi care există și trebuie plătite, nu despre cheltuieli noi”, a explicat Nazare. Astfel, măsura schimbă calendarul în care sunt disponibile fondurile, fără să majoreze suma totală de cheltuieli aprobată pentru Sănătate în acest an.
Ministrul interimar al Finanțelor subliniază însă că mutarea banilor nu rezolvă problemele de fond ale finanțării sistemului sanitar.
Potrivit lui Nazare, retrimestrializarea permite depășirea presiunii imediate și reducerea riscului unui blocaj în octombrie, însă astfel de intervenții nu pot deveni o soluție permanentă pentru gestionarea bugetului.
El susține că sistemul de sănătate are nevoie de un control mai bun al cheltuielilor și de o legătură mai clară între obligațiile asumate și resursele disponibile.
Presiunea financiară continuă
Decizia Ministerului Finanțelor vine într-un moment în care autoritățile încearcă să asigure plata obligațiilor acumulate în sistemul sanitar fără creșterea cheltuielilor totale prevăzute pentru anul 2026.
Nazare afirmă că următorul pas trebuie să vizeze reducerea cauzelor care generează periodic astfel de presiuni. În acest context, ministrul vorbește despre reforme, eficientizarea cheltuielilor și o planificare bugetară mai predictibilă.
Pentru moment, cei 2,058 miliarde de lei mutați din trimestrul al IV-lea în trimestrul al III-lea sunt destinați plăților urgente, astfel încât serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele deja furnizate să poată fi decontate fără apariția unui blocaj la începutul lunii octombrie.