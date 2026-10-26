Decizie majoră a ÎCCJ pentru românii cu credite: băncile nu pot cere dobânda pentru toată perioada rămasă din contract
Decizie majoră a ÎCCJ pentru românii cu credite
ÎCCJ a decis că băncile nu pot include în datoria exigibilă dobânda pentru perioada rămasă dintr-un credit declarat scadent anticipat. Vezi ce prevede hotărârea.
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a pronunțat o decizie importantă pentru românii care au credite și se confruntă cu litigii cu băncile sau alte instituții financiare. Instanța supremă a stabilit că, atunci când un împrumut este declarat scadent anticipat, creditorul nu poate include în datoria exigibilă dobânda remuneratorie aferentă perioadei rămase până la finalul contractului.
Decizia nr. 123 din 26 octombrie 2026 clarifică interpretarea noțiunii de „datorie exigibilă” din legislația privind contractele de credit pentru consumatori. Hotărârea a fost pronunțată în urma unei sesizări formulate de Tribunalul Timiș și urmărește aplicarea unitară a legii în litigiile dintre debitori și instituțiile creditoare.
Ce a decis ÎCCJ în cazul creditelor declarate scadente anticipat
Potrivit hotărârii instanței supreme, în datoria exigibilă poate fi inclusă dobânda remuneratorie ajunsă la scadență până la momentul declarării scadenței anticipate. În schimb, dobânda calculată pentru perioada ulterioară acestui moment, până la data la care contractul ar fi trebuit să se încheie, nu poate fi inclusă în această categorie.
Cu alte cuvinte, dacă o bancă solicită rambursarea anticipată a unui credit, nu poate calcula datoria ca și cum împrumutul ar continua să se deruleze până la termenul stabilit inițial, incluzând și dobânda aferentă întregii perioade rămase.
ÎCCJ a ajuns la această concluzie prin interpretarea articolului 38 alineatul (7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 50/2010, act normativ care reglementează contractele de credit pentru consumatori.
Instanța a subliniat că includerea tuturor costurilor aferente perioadei contractuale inițiale ar contraveni scopului legislației, deoarece, după declararea scadenței anticipate, consumatorul nu mai beneficiază de termenul de rambursare convenit inițial.
Cum sunt afectați românii care au credite la bănci
Decizia ÎCCJ este relevantă în special pentru persoanele care au ajuns în litigii cu băncile sau cu alte instituții de credit după declararea scadenței anticipate a împrumuturilor.
Scadența anticipată intervine atunci când creditorul solicită rambursarea integrală a datoriei înainte de termenul prevăzut inițial în contract, în condițiile stabilite de lege și de contractul de credit.
În astfel de situații, stabilirea corectă a sumei datorate este esențială. Hotărârea ÎCCJ clarifică faptul că dobânda remuneratorie aferentă perioadei ulterioare declarării scadenței anticipate nu poate fi adăugată datoriei exigibile în temeiul articolului analizat.
Interpretarea poate deveni relevantă în procesele în care debitorii contestă modul de calcul al sumelor solicitate de creditori.
Totuși, decizia nu înseamnă că toate datoriile către bănci sunt anulate și nici că orice persoană care are un credit beneficiază automat de o reducere a ratelor sau de restituirea unor bani. Efectele concrete depind de situația juridică a fiecărui contract și de sumele solicitate de creditor.
Ce prevede legea privind dobânzile după scadența anticipată
Regulile aplicabile creditelor pentru consumatori sunt prevăzute în OUG nr. 50/2010. Articolul 38 stabilește condițiile privind dobânzile în situația declarării scadenței anticipate și în cadrul procedurilor de executare silită.
Prin Decizia nr. 123 din 26 octombrie 2026, ÎCCJ a clarificat modul în care trebuie interpretată expresia „datoria exigibilă” din articolul 38 alineatul (7).
Instanța supremă a reținut că această datorie include dobânda remuneratorie scadentă până la data declarării scadenței anticipate, dar nu și dobânda calculată pentru perioada dintre acel moment și finalul contractual stabilit inițial.
Prin această interpretare, ÎCCJ urmărește să asigure o aplicare unitară a normelor și să consolideze protecția consumatorilor în relația cu instituțiile creditoare.
Când va fi publicată decizia ÎCCJ în Monitorul Oficial
Potrivit informațiilor comunicate de instanța supremă, Decizia nr. 123 din 26 octombrie 2026 urmează să fie publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după redactarea considerentelor și semnarea hotărârii.
Decizia reprezintă un reper de interpretare a legislației privind contractele de credit pentru consumatori și poate contribui la creșterea previzibilității în litigiile dintre debitori și instituțiile financiare.
Pentru românii care au credite declarate scadente anticipat, principalul aspect de reținut este că dobânda aferentă perioadei rămase din contract nu poate fi inclusă în datoria exigibilă în sensul clarificat de ÎCCJ.
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