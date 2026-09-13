Noua meserie din tehnologie care a luat cu asalt piața muncii în 2026

Cererea pentru inginerii „forward-deployed” a explodat în acest an, oferind salarii mult mai mari decât cele din IT-ul tradițional.
Pe măsură ce companiile la nivel global se străduiesc să integreze inteligența artificială în fluxurile lor zilnice de lucru, piața muncii din domeniul tehnologiei este martora unei transformări spectaculoase.
O nouă meserie, cea de inginer „forward-deployed”, a înregistrat o explozie a cererii în 2026. Spre deosebire de inginerii software tradiționali care lucrează de la birou, acești specialiști merg direct pe teren, la clienți, pentru a configura instrumente AI complexe, a integra programe și a rezolva probleme de afaceri.
Salarii uriașe pentru specialiștii pe teren
Între ianuarie și august 2026, numărul ofertelor de angajare pentru această poziție a crescut cu peste 1.000% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor furnizate de Lightcast.
Această creștere vine la pachet și cu salarii pe măsură. Salariul mediu anunțat pentru un inginer „forward-deployed” este de aproximativ 188.000 de dolari, depășindu-l pe cel al unui inginer software obișnuit. Mai mult, în companiile de top, remunerația poate atinge chiar și 400.000 de dolari.
Conceptul a fost inițial popularizat de compania Palantir, dar astăzi a fost adoptat și de alți giganți precum Microsoft, Meta sau Google.
Pentru a obține un astfel de job, candidații trebuie să combine abilități tehnice avansate (machine learning, infrastructură cloud) cu aptitudini excelente de comunicare, leadership și înțelegere a mediului de business.