Piața auto din România continuă declinul în februarie: Scădere de peste 24%
Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) a publicat datele preliminare privind înmatriculările de autovehicule pentru luna februarie 2026, bazate pe cifrele furnizate de DGPCI.
Analiza indică o perioadă de contracție pentru piața totală, însă segmentul vehiculelor electrificate continuă să câștige teren.
Luna februarie 2026 a marcat o scădere semnificativă a înmatriculărilor de autoturisme noi, volumul total fiind cu 24,4% mai mic față de aceeași perioadă a anului trecut. În total, au fost înmatriculate 8.903 unități.
Scăderea abruptă a pieței auto din 2026 vine într-un moment tensionat pentru industrie, marcat de o relație dificilă între autorități și actorii din piață.
Voci din industrie au semnalat în repetate rânduri, pe parcursul ultimului an, că lipsa de predictibilitate a politicilor publice a devenit un factor major de instabilitate pentru piața auto din România.
