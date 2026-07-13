Proteste la ANAF. Ce nu le convine angajaților de la Fisc

Angajații din sistemul fiscal românesc își mută revendicările în fața instituțiilor. Miercuri, între orele 16:30 și 17:30, sindicatele din finanțe organizează proteste simultane la ANAF și la direcțiile județene. Aceștia solicită modificarea noii legi a salarizării prin introducerea unei grile distincte cu salarii mai mari decât cele generale, invocând riscurile și specificul activității finanțiștilor.
Sindicatul Național Finanțe Publice (SindFisc) a anunțat organizarea ultimei mari acțiuni de protest din seria pichetărilor programate la nivel național. Miercuri, 15 iulie, în intervalul orar 16:30 - 17:30, angajații din sistemul fiscal vor manifesta în fața sediilor Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) și ale Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF).
Spre deosebire de alte forme de protest din sectorul bugetar, această acțiune se va desfășura strict în afara programului de lucru. Reprezentanții sindicali au subliniat că decizia a fost luată din respect pentru contribuabili, astfel încât activitatea cetățenilor și a mediului economic să nu fie afectată în niciun fel.
ANAF, „plămânul” sistemului public din România
Sindicaliștii atrag atenția asupra rolului strategic pe care ANAF îl are în arhitectura statului. Spre deosebire de alte instituții publice care doar consumă resurse financiare pentru a implementa politici sectoriale, ANAF este singura entitate responsabilă de generarea fluxului financiar-fiscal. Din acest motiv, capacitatea statului de a asigura servicii esențiale precum sănătatea, educația sau siguranța depinde direct de eficiența acestui aparat tehnic.
Reprezentanții SindFisc consideră că o instituție care asigură subzistența tuturor celorlalte ar trebui să beneficieze de un sistem juridic și salarial distinct. Aceștia avertizează că o grilă de salarizare proprie nu reprezintă un privilegiu, ci o necesitate urgentă pentru a opri migrarea masivă a specialiștilor fiscali către sectorul privat.
Inspectorii antifraudă solicită recunoașterea riscurilor de pe teren
Alegerea Direcției Generale Antifraudă Fiscală ca punct de protest nu este întâmplătoare. Inspectorii DGAF activează zilnic pe teren, în condiții dificile și adesea imprevizibile, având misiunea complexă de a descoperi și combate evaziunea fiscală în toate formele ei. Sindicaliștii solicită în mod expres ca riscurile profesionale și responsabilitățile uriașe pe care acești inspectori și le asumă să fie reflectate corect printr-o salarizare pe măsură.
Principala revendicare: Coeficienți superiori în noua lege a salarizării
Miezul nemulțumirilor rezidă în forma actuală a proiectului noii legi a salarizării unitare. Conform informațiilor disponibile, varianta curentă este profund dezavantajoasă pentru finanțiști și contrazice promisiunile făcute de decidenți în ultimii trei ani. SindFisc reclamă faptul că discuțiile purtate până acum la Ministerul Muncii au avut un caracter pur formal, fără consultări aplicate cu ministerele de resort.
Principala solicitare a angajaților din finanțe este crearea unei grile salariale distincte, dedicate exclusiv administrației fiscale. Această cerință presupune introducerea unor coeficienți de ierarhizare superiori celor din grila generală, care să compenseze complexitatea muncii, dar și interdicțiile sau incompatibilitățile legale impuse finanțiștilor.
Lista extinsă de cereri și amenințarea cu conflictul colectiv de muncă
Pe lângă componenta strict salarială, pachetul de revendicări al SindFisc include și alte puncte administrative și profesionale majore:
Încadrarea Direcțiilor Generale Regionale ale Finanțelor Publice (DGRFP) ca unități ANAF, și nu ca simple unități teritoriale;
Legiferarea unui statut profesional clar al finanțistului;
Compensarea financiară a riscurilor și stimularea performanței instituționale;
Finanțarea adecvată a logisticii și asigurarea unor condiții de muncă decente în sedii.
Sindicaliștii avertizează ferm că, în cazul în care revendicările lor vor rămâne nesoluționate, organizația va demara procedurile legale pentru declanșarea conflictului colectiv de muncă la nivelul întregii instituții.
Susținere oficială de la nivel european
Demersul finanțiștilor români a căpătat și o dimensiune internațională. Federația Europeană a Personalului din Serviciile Publice (EUROFEDOP), organism care reunește sindicatele de profil din întreaga Europă, a transmis o scrisoare oficială de susținere pentru SindFisc.
Reprezentanții sindicali consideră că acest sprijin extern confirmă legitimitatea acțiunilor lor, întărind mesajul că angajații din sistemul financiar-fiscal reprezintă un pilon esențial al statului, care are dreptul la recunoaștere profesională și recompense pe măsura standardelor impuse