România depune cererea de plată numărul 5 din PNRR. Am putea primi de la UE peste 2,8 miliarde de euro

Publicat 14 aug. 2026, 13:24 Sursă Realitatea.Net

Guvernul României depune oficial cererea de plată numărul 5 din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Cererea însumează o valoare de 2,84 miliarde de euro — din care 1,65 miliarde de euro reprezintă granturi nerambursabile și 433 de milioane de euro împrumuturi —, acoperind un număr de 75 de ținte și jaloane (21 de reforme și 54 de investiții).

Distribuie articolul