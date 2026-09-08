Salariul minim nu mai acoperă nici cheltuielile de bază. Aproape 2 milioane de români, loviți în plin de scumpiri

Publicat 8 sept. 2026, 08:52 Sursă Realitatea PLUS

Aproape două milioane de români care trăiesc cu salariul minim resimt tot mai puternic scumpirile. Deși venitul minim a fost majorat în iulie cu 125 de lei, creșterea a fost practic anulată de inflație, iar cei 2.700 de lei nu acoperă coșul minim de consum pentru o persoană, conform Realitatea PLUS.

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