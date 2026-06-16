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Politica· 1 min citire
Adrian Veștea a negociat cu grupul parlamentar PACE - Întâi România. Ce au decis în urmă cu puțin timp
Ninel Peia și Adrian Veștea
Publicat16 iun. 2026, 12:09
Sursărealitatea.net
Premierul desemnat Adrian Veștea s-a întâlnit marți, la Vila Lac, cu grupul parlamentar PACE - Întâi România, dar și cu Partidul Oamenilor Tineri (POT), în încercarea de a obține susținerea necesară în Parlament.
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