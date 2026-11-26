Scris de Daniel Onescu Publicat: 26 nov. 2026, 18:05

Anca Alexandrescu a lansat acuzații dure la adresa liderului AUR, George Simion, susținând că acesta ar fi fost transformat într-un fals simbol al opoziției și că dosarul în care este vizat ar contribui la construirea imaginii sale de victimă a sistemului. Jurnalista a avansat inclusiv teoria potrivit căreia AUR și USR ar fi fost create de sistem pentru a servi unor interese politice.

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