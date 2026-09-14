Anca Alexandrescu: „Jocul politic actual ignoră voința electoratului și adâncește criza din România”
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Anca Alexandrescu a lansat, în emisiunea „Culisele statului paralel”, o serie de critici și acuzații la adresa premierului interimar Ilie Bolojan și a actualei clase politice. Jurnalista a comentat inclusiv scenariul unei eventuale suspendări a președintelui Nicușor Dan și posibilitatea organizării alegerilor anticipate.
Nu i-ați văzut astăzi cine a ieșit să vorbească în numele lui Bolojan? Mi-a venit să sparg televizorul. Blaga, îl mai țineți minte pe Vasile Blaga? Ăla care căra genți de bani la PDL-ul lui Băsescu. Ăla cu portbagajul de bani.
Ăla astăzi ne dădea nouă lecții și ne explica ce ar trebui să se întâmple în România, cum ar trebui să fie lucrurile, cine să facă guvernul. Cum? Deci asta este reforma lui Bolojan, asta este noua generație de politicieni promovată de Bolojan.
De altfel, am văzut și astăzi poza celor care îl mai susțin pe Bolojan. Fata lui Bolojan, doamna roșcată de la Oradea, care e doar fata lui și atât, și doi-trei pițifelnici de la PNL pe acolo. În rest, toți au fugit. Nu mai e nimeni în spatele lui. Zero. Niște papițoi, slugile lui Bolojan.
Dar s-au trezit să dea ei pe surse că, dacă Nicușor Dan îl numește pe Grindeanu prim-ministru, ei vor semna la AUR suspendarea lui Nicușor Dan.
Adică să înțeleg că, dacă Nicușor Dan, de data asta, ar respecta Constituția și ar desemna prim-ministrul de la partidul care a câștigat alegerile din 1 decembrie 2024, Bolojan vrea să-l suspende?
Adică eu înțelegeam că președintele trebuie suspendat pentru că a încălcat Constituția și pentru că n-a chemat AUR la audieri și pentru că îi refuză AUR-ului și suveraniștilor dreptul de a participa la guvernare, dreptul care vine din voturile oamenilor.
Adică ei vor să-l suspende pentru că ar respecta Constituția. Pentru că, da, singura variantă în momentul de față, pe care o recunosc inclusiv dușmanii PSD-ului, este ca Nicușor Dan să respecte Constituția și să facă prima nominalizare de la PSD.
Dacă nu reușește PSD-ul să facă guvern, logic ar fi, după ce au căzut două guverne, pentru că s-a îndeplinit procedura cu două guverne, adică cu Veștea, și dacă ar fi cu un premier de la PSD, să declanșeze alegerile anticipate.
Am văzut astăzi că s-a trezit și și-a dat și el seama, după nuntă, adică după nuntă, săptămâna asta, că nu se mai poate așa și că săptămâna asta va vrea să facă negocieri și să facă și desemnarea.
Astăzi mi-am pus o întrebare pe pagina de socializare: dacă cumva Nicușor Dan cu Bolojan sunt înțeleși. Îmi spune lucrul ăsta de mai multă vreme multă lume. Am pus întrebarea asta și mi-am pus întrebarea asta, dar, după declarațiile lui Nicușor Dan, nu cred că sunt înțeleși.
Iar Bolojan ar vrea să semneze acum suspendarea lui Nicușor ca să se pregătească el pentru Cotroceni, ca să fie foarte clar.
Există întotdeauna ceva în spate care, evident, nu poate fi deslușit în totalitate. Noi putem doar să presupunem, cu informațiile pe care le aflăm pe surse, dintr-o parte, din alta, căci cu asta ne ocupăm, ca să putem să vă spunem dumneavoastră adevărul.
Există o posibilitate ca, la un moment dat, să fi fost o înțelegere între Nicușor Dan și Bolojan. Mi s-a părut mie, astăzi, după tot ce am văzut în evoluția asta, cumva cineva încearcă să scoată PSD-ul din joc și să-l facă să pice între scaune.
Nu că mi-ar părea rău, pentru că își merită soarta. Pentru că, repet, situația în care ne aflăm astăzi este din cauza, din cauza că e de rău, nu e de bine, celor de la PSD.
Pentru că în 2024 au decis să încalce Constituția, să comaseze alegerile, să candideze pe liste comune cu PNL-ul și tot ei, împreună cu UDMR, la guvernare, au anulat alegerile. Apoi i-au luat și pe useriști la guvernare și au guvernat cum au guvernat, adică și-au bătut joc de români.
Probabil că a existat o înțelegere până la un anumit punct.
Numai că, vedeți voi, fiecare dintre aceste personaje sunt păpușate de grupuri distincte. UDMR-ul are butonul la Bruxelles și la Budapesta, mai puțin la Budapesta acum, pentru că Péter Magyar nu prea îl înghite pe Kelemen Hunor. Dar Kelemen Hunor reacționează. Degeaba zice el că nu reacționează la ordinele din afară.
Că ei n-au ținut niciodată cu cei pe care îi reprezint aici, în România. Darămite cu poporul român. Ei, da, ar trebui să dispară din viața politică.
În spatele celor de la PNL, aripa Bolojan, e foarte clar. E gașca de la Bruxelles, Berlin, Viena, Kovesi, Coldea.
Evident, în spatele PSD-ului există niște interese. Nu mai știu cine, cum, mai decide pe la PSD, că nu mă mai interesează de foarte mulți ani de zile.
Am văzut astăzi cum găștile își prezintă marfa pe tarabă. Ghiță, astăzi, toată ziua, Ponta prim-ministru cu un guvern de tehnocrați.
Bă, te pufnește râsul. Adică stai și te întreb, știți care e, de fapt, întrebarea care mi-o pun? Adică cât de proști își imaginează ăștia că sunt cei care fac parte din poporul român? Cât de proști cred ei că sunt cetățenii români ca să înghită aceste gogomănii pe care ei le lansează?
Auzi, Ghiță zice că trebuie să fie prim-ministru Ponta cu un guvern de tehnocrați.
Antenele care au urlat din toți rărunchii, se tăvăleau pe jos că vin rușii și că o să conducă pleava societății și că ajunge Georgescu președinte și Simion la conducere, și aoleu, aoleu! Acum fac campanie când pentru Luca Niculescu, când pentru domnul Nazare.
Am văzut astăzi pe Nicușor Dan că a ținut neapărat să spună, în discursul său, din interviul pe care l-a acordat unei televiziuni de securiști. Și știu exact ce spun. A ținut să se ducă la nunta domnului Nazare ca să vadă lumea că are o relație bună cu el.
Hai, jură-te! Păi și puțin ne pasă nouă că tu ai o relație bună cu Nazare. Nazare a făcut parte din guvernul condus de Bolojan, care a nenorocit românii și România.
Chiar dacă voi vă lăudați că, vai, vai, ce... A zis Blaga astăzi că o să se piardă tot ce au suportat românii, toate măsurile bune. Doamne ajută să se piardă, să vină la putere cineva care face dreptate.
Dar de ce vă este frică să vină AUR la putere?
La alegerile din 1 decembrie 2024, poporul a zis așa: PSD pe primul loc, AUR pe locul doi. Voi, ăștia care vă atârnați cu disperare și puneți condiții și vreți să faceți iarăși guverne, sunteți pe locul 3, 4 și 11.
Deci, la alegerile din 2024, au spus PSD plus AUR.
Sondajele de astăzi arată că, dacă mâine ar fi alegeri anticipate, e AUR plus PSD. Deci, indiferent cum o dați, nu există decât o singură variantă. Fără AUR nu se poate. Și nu există decât o singură majoritate care poate să aibă stabilitate: AUR plus PSD.
Văd că sunteți efectiv disperați. Absolut toată presa este iarăși în criză și în vrie de deplasările lui Călin Georgescu.
Bă, da, Bolojan, care se plimbă la Lacul Morii, se plimbă pe la diverse obiective, ce face? Că el o face pe banii noștri.
Apoi, bă, domnilor, voi, ăștia care tăiați la guvernare, mai întâi plătiți-vă mâncarea la RAPPS, că n-ați plătit pe luna august și septembrie și nu suntem noi dispuși să vă plătim vouă mâncarea.
Și doi, înțeleg că sunt bani să se plimbe domnul Jurcă în Texas, în timp ce alte deplasări importante se taie de la guvern.
Deci aceste personaje, în ceasul al 12-lea, tot nu țin cont de voința poporului.
Dă, Doamne, ca mâine în stradă, și mâine să fie doar începutul, să iasă suficient de mulți români să-l facă pe Nicușor Dan să înțeleagă că, aud, că vrea miercuri, pe 16, să facă întâlnire cu partidele și să facă și desemnarea, că poporul este suveran.
Îi văd disperați pe unii de la alte televiziuni, de la UM... Discută despre, vai, Doamne, de ce nu s-a dat publicității raportul anulării alegerilor? Păi, întrebarea asta noi ne-am pus-o de un milion de ori. De ce nu s-a dat publicității raportul anulării alegerilor?
Sunteți toți niște ipocriți. Sunteți toți niște impotenți politici. Îmi cer scuze că folosesc termenul acesta, dar asta este realitatea. Adică nu vă poate descrie ceva mai bine decât asta.
Oamenii s-au prins. Au înțeles. Voi vă bazați pe faptul că oamenii sunt blazați și au constatat că sunt pe cont propriu și trebuie să se descurce fiecare. Dar să vă ferească Dumnezeu de furia poporului.
Ce vă freacă pe voi grija? Unde se duce Călin Georgescu și cine sunt oamenii care îl însoțesc pe Călin Georgescu?
Păi, bă, dați voi întâi socoteală pentru bănuții pe care îi primiți în fiecare lună din banii noștri. Că uite, numai în luna septembrie, voi, toate partidele astea care ați băgat țara în haos, ați primit aproape 16 milioane de lei din bănuții noștri.
Ai oamenilor care vă cer socoteală pe bună dreptate și pe care i-ați desconsiderat, le-ați anulat votul, i-ați umilit, le-ați băgat pumnul în gură, i-ați împovărat cu taxe și impozite. Nu le-a mai rămas nimic oamenilor, să știți. Nu mai au ce să piardă.
Nu mizați pe faptul că oamenii s-au blazat. Din păcate, însă, constat că se întâmplă ceea ce am spus că o să se întâmple.
Știu că o să mă înjure iarăși mulți. Dacă guvernul Veștea ar fi trecut, și repet, nu era vorba despre Veștea și nu, n-ar fi continuat politica lui Bolojan, era doar o declarație de presă. Astăzi nu mai eram în situația asta și AUR era la putere. Avea președinția Senatului.
Mă rog, sunt greșelile trecutului, din punctul meu de vedere. Sigur, AUR are dreptul să-și facă ce politică dorește. Așa cum și eu am dreptul să am ce opinii doresc.
Acum suntem în această situație. Sigur că singura variantă corectă ar fi alegerile anticipate. Dar, așa cum văd că se mișcă lucrurile, eu cred că nu vor fi anticipate, cum v-am mai spus. Și că vor vota orice, oricum, numai ca să rămână la putere.
De altfel, vedeți că se întâmplă lucrul acesta și în alte țări, nu doar în România. Și vom rămâne mult și bine până în 2028 cu aceeași pacoste pe cap.
E trist că lucrurile se întâmplă așa, dar sper că cei din opoziție vor fi onești cu cei care și-au pus speranțele în ei și vor face ce e bine pentru popor cu adevărat, nu doar în declarații și lozinci.”
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