Călin Georgescu și Ionel Rusen scapă de prelungirea arestului preventiv. Tribunalul București a dispus control judiciar

Tribunalul București a respins prelungirea arestului preventiv pentru Călin Georgescu și Ionel Rusen și a dispus control judiciar pentru 60 de zile.
Tribunalul București a respins luni, 26 octombrie 2026, solicitarea DIICOT de prelungire cu 30 de zile a arestării preventive pentru Călin Georgescu și omul de afaceri Ionel Rusen. În locul acestei măsuri, instanța a dispus înlocuirea arestului preventiv cu controlul judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, de la data rămânerii definitive a hotărârii. Decizia poate fi contestată.
Cei doi sunt cercetați într-un dosar penal în care procurorii investighează presupuse fapte de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Ancheta vizează un prejudiciu estimat la peste 1,1 milioane de euro, legat de o finanțare bancară care nu s-ar fi concretizat.
Tribunalul București a respins cererea DIICOT
Magistrații au considerat neîntemeiată solicitarea procurorilor de prelungire cu încă 30 de zile a arestării preventive pentru Călin Georgescu și Ionel Rusen. Potrivit soluției anunțate, instanța a dispus înlocuirea măsurii arestului preventiv cu cea a controlului judiciar pentru 60 de zile, începând de la data la care hotărârea va rămâne definitivă.
Punerea în libertate a inculpaților în baza acestei hotărâri urmează să aibă loc după rămânerea definitivă a deciziei, dacă aceștia nu sunt reținuți sau arestați preventiv în altă cauză.
Hotărârea nu este definitivă, astfel că situația juridică a celor doi poate fi influențată de soluționarea unei eventuale contestații.
Dosar de înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro
Ancheta DIICOT vizează presupusa inducere în eroare a unui om de afaceri român, căruia i s-ar fi promis obținerea unei finanțări de șase milioane de euro prin intermediul unei instituții bancare.
Conform informațiilor prezentate de anchetatori, Călin Georgescu, Ionel Rusen și un cetățean italian ar fi fost implicați într-o schemă prin care persoana vătămată ar fi fost convinsă să transfere sume importante de bani, sub forma unor garanții necesare pentru obținerea creditului.
Finanțarea promisă nu s-ar fi materializat, iar prejudiciul reclamat ar depăși 1,1 milioane de euro.
Potrivit datelor din dosar, după transferul inițial, omului de afaceri i s-ar fi solicitat o sumă suplimentară de 100.000 de euro, în contextul promisiunii că valoarea finanțării ar putea crește până la 15 milioane de euro.
Acuzațiile formulate în cadrul anchetei urmează să fie analizate potrivit procedurilor judiciare, beneficiind de prezumția de nevinovăție.
Conturile și vila lui Călin Georgescu, vizate de măsuri asigurătorii
În cadrul aceleiași anchete, procurorii DIICOT au instituit măsuri asigurătorii asupra unor conturi bancare deținute de Călin Georgescu. De asemenea, vila acestuia din Mogoșoaia a fost pusă sub sechestru, potrivit informațiilor comunicate anterior de anchetatori.
Măsurile au fost dispuse în contextul cercetărilor privind presupusa înșelăciune și recuperarea prejudiciului reclamat.
Dosarul continuă să se afle în atenția organelor judiciare, iar decizia Tribunalului București privind înlocuirea arestului preventiv cu controlul judiciar nu reprezintă o soluție asupra vinovăției sau nevinovăției inculpaților.