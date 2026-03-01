Cine a preluat puterea în Iran. A fost ales un nou ayatollah
Cine a preluat puterea în Iran. A fost ales un nou ayatollah
Schimbare majoră la vârful puterii în Iran. După moartea liderului suprem Ali Khamenei, autoritățile de la Teheran au anunțat desemnarea unui nou ayatollah care va face parte din conducerea interimară a statului.
Este vorba despre Alireza Arafi, numit în Consiliul de Conducere temporar ce va prelua atribuțiile Liderului Suprem până la stabilirea unei formule definitive de succesiune.
Cine este Alireza Arafi
Ayatollahul Alireza Arafi este un influent cleric și membru al Consiliului Gardienilor, una dintre cele mai puternice instituții din arhitectura politică iraniană. Prin noua decizie, el devine parte a organismului colectiv însărcinat cu exercitarea temporară a prerogativelor liderului suprem.
Numirea sa vine într-un moment extrem de tensionat pentru Iran, pe fondul atacurilor lansate de SUA și Israel, care au dus la moartea lui Khamenei și au amplificat instabilitatea regională.
Cum va funcționa conducerea interimară
Potrivit anunțului oficial, Arafi va face parte dintr-un Consiliu de Conducere temporar alături de:
Masoud Pezeshkian, președintele Iranului
Gholamhossein Mohseni Ejei, președintele Curții Supreme
Acest consiliu va asigura continuitatea instituțională și va gestiona atribuțiile liderului suprem până la clarificarea procedurii constituționale de desemnare a unui succesor permanent.
Ce urmează pentru Iran
Conform sistemului politic iranian, succesiunea la funcția de Lider Suprem este decisă de Adunarea Experților, însă, în perioade excepționale, poate fi instituit un mecanism colectiv temporar de conducere.
Contextul geopolitic rămâne extrem de volatil, iar schimbarea de la vârful regimului ar putea avea implicații majore asupra politicii interne, relațiilor externe și echilibrului de putere din Orientul Mijlociu.
Numirea ayatollahului Alireza Arafi în conducerea interimară marchează un moment istoric pentru Iran.
Citește și:
- 15:41 - Anca Alexandrescu aruncă în aer statul paralel. Dezvăluiri fără perdea: „O luptă pe viață și pe moarte pentru recâștigarea conducerii SRI!”
- 13:32 - Buget 2026. Război în coaliție pe banii pensionarilor: PNL spune că nu sunt fonduri, PSD insistă
- 13:29 - Scenariile prin care Bolojan poate fi dat jos de la Guvern: planul pentru debarcarea premierului
- 13:24 - Pregătire sporită la nivel global: OMS monitorizează riscul unui incident nuclear în Orientul Mijlociu
