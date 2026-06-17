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Dezvăluiri-bombă! Anca Alexandrescu susține că Nicușor Dan a mizat pe voturile suveraniștilor

Anca Alexandrescu

Anca Alexandrescu

Scris deStoica Marian
Publicat17 iun. 2026, 07:50
Sursărealitatea.net

Dezvăluiri-șoc făcute de Anca Alexandrescu. Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” susține că Nicușor Dan a fost de acord să se folosească de voturile suveraniștilor pentru învestirea guvernului condus de Adrian Veștea. Totodată, Anca Alexandrescu a scos în evidență faptul că dintr-o dată cei de la putere recunosc că suveraniștii nu sunt extremiști, ci reprezintă voturile a milioane de români.

„După întâlnirea de la Cotroceni, atât Adrian Veștea, cât și susținătorii lui din PNL și din PSD au decis să meargă mai departe, să continue procedura. Se bazează pe 233 de voturi în acest moment.

Vestea interesantă este că Nicușor Dan a fost de acord să folosească voturile suveraniștilor. Iată că, dintr-o dată, suveraniștii... recunosc cei care sunt acum la putere că nu sunt nici extremiști, nici putiniști și că reprezintă voturile a milioane de români.

La Vila Lac 1 există o întâlnire a celor de la PSD împreună cu gruparea din PNL care-l susține pe Adrian Veștea și discută despre alte voturi pe care le-ar putea obține pentru învestirea - și repet, învestirea, poate află și domnul Bolojan cum se spune - guvernului Veștea”, a declarat Anca Alexandrescu.

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