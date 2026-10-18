Elena Udrea, atac la Ilie Bolojan: „Nu va rezista doi ani la PNL”. Ce spune despre o guvernare cu PSD

Publicat 18 oct. 2026, 13:04 Sursă realitatea.net

Elena Udrea susține că Ilie Bolojan nu va rezista încă doi ani la conducerea PNL, dacă situația din partid rămâne neschimbată. În cadrul emisiunii „Arhitectura Puterii”, în exclusivitate Realitatea PLUS, fostul ministru a criticat echipa din jurul liderului liberal și a afirmat că tabăra anti-Bolojan ar fi putut încerca o guvernare alături de PSD.

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