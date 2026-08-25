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Politica· 2 min citire
Ilie Bolojan, despre ancheta parlamentară deschisă în urma întâlnirii sale secrete cu şefa CCR: ”Este o acţiune de tip politic”
FOTO: Arhivă
Publicat25 aug. 2026, 23:56
Actualizat25 aug. 2026, 23:58
SursăRealitatea.Net
Ilie Bolojan califică drept „o acțiune de tip politic” ancheta parlamentară privind întâlnirea sa secretă cu președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu. Premierul demis a declarat marți seară că se decide dacă se va prezenta la audieri după ce va vedea cum va acționa comisia parlamentară.
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