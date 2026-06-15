În culisele Summitului G7: Ana-Maria Păcuraru transmite exclusiv pentru REALITATEA PLUS

Scris de Daniel Onescu Publicat: 15 iun. 2026, 17:29

Liderii celor mai puternice economii ale lumii se reunesc la Summitul G7 pentru discuții decisive privind cele mai importante provocări internaționale, de la securitate și economie până la tensiunile geopolitice care influențează întreaga lume. Președintele SUA, Donald Trump, participă la întâlniri cu șefi de stat și de guvern și are programată o întrevedere cu Emmanuel Macron la Versailles.

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