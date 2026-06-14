Oamenii lui Bolojan, reacții precipitate. Ciucu și Muraru vorbesc despre complot, viclenie și atac la ordinea internă din PNL

Publicat 14 iun. 2026, 11:08 Sursă realitatea.net

Oamenii lui Ilie Bolojan din PNL au reacționat disperat, acuzând cu aceleași argumente ca și șeful lor de partid decizia președintelui Nicușor Dan de l-a anunțat ca premier desemnat pe prim-vicepreședintele Adrian Veștea. Liderul PNL București, Ciprian Ciucu, vorbește despre o tentativă de rupere a partidului, prin complot, în timp ce alt susținător vocal, Alexandru Muraru, a invocat o mișcare "vicleană".

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