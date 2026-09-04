ONU votează o rezoluție pentru schimbarea hărții lumii. Africa ar urma să apară la dimensiunea sa reală

Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite este așteptată să voteze vineri o rezoluție care susține folosirea unor hărți ale lumii mai apropiate de proporțiile reale ale continentelor. Inițiativa vizează în special reprezentarea Africii, considerată mult subdimensionată în celebra proiecție Mercator, utilizată pe scară largă la nivel mondial.
Propunerea a fost lansată de Togo și are susținerea mai multor state membre ale Uniunii Africane, organizație care reunește 54 de țări de pe continent. Potrivit informațiilor publicate de The Guardian, demersul vine în contextul campaniei internaționale #CorrectTheMap, care cere înlocuirea sau limitarea folosirii hărților bazate pe proiecția Mercator.
Africa are, în realitate, o suprafață de aproximativ 30,3 milioane de kilometri pătrați, însă proiecția Mercator îi reduce vizual dimensiunea, mai ales în comparație cu teritoriile aflate spre poli. Groenlanda, de exemplu, apare pe multe hărți aproape comparabilă ca mărime cu Africa, deși continentul african este de circa 14 ori mai întins.
„Nu este o problemă politică, ci una pur științifică. Există dovezi științifice, iar realitatea trebuie acceptată”, a declarat ministrul de Externe al Togo, Robert Dussey.
De ce distorsionează harta Mercator dimensiunile continentelor
Proiecția Mercator a fost realizată în anul 1569 de cartograful flamand Gerardus Mercator. Ea a fost concepută în principal pentru navigația maritimă, deoarece păstrează direcțiile corecte pe anumite trasee, un avantaj important pentru navigatorii epocii.
În schimb, acest model cartografic modifică raportul dintre suprafețe. Zonele apropiate de Ecuator, inclusiv Africa și statele din America de Sud, sunt prezentate mai mici decât în realitate, în timp ce teritoriile situate la latitudini înalte, precum Groenlanda, Canada sau Rusia, par mult mai vaste.
Criticii susțin că păstrarea acestei proiecții ca standard în manuale, atlase și aplicații digitale poate influența percepția publică asupra dimensiunii, importanței și resurselor continentului african. Ei descriu fenomenul drept o formă de „colonialism cartografic”, care ar perpetua o viziune occidentală asupra lumii.
Ce ar putea schimba rezoluția ONU
Rezoluțiile Adunării Generale a ONU nu au, de regulă, caracter obligatoriu pentru statele membre. Totuși, adoptarea textului ar putea determina instituțiile de educație, editorii de atlase și dezvoltatorii de tehnologii de cartografiere să folosească proiecții care redau mai exact suprafețele continentelor.
Susținătorii campaniei #CorrectTheMap arată că Africa are spațiu suficient pentru Statele Unite, China, India, Japonia, Mexic și aproape întreaga Europă. Petiția asociată inițiativei a strâns peste 11.000 de semnături, iar Uniunea Africană și-a exprimat sprijinul pentru schimbarea modului în care este reprezentat continentul pe hărțile globale.
O eventuală actualizare a hărților ar putea avea efecte inclusiv asupra programelor școlare din numeroase țări, în condițiile în care proiecția Mercator a rămas, timp de aproape cinci secole, una dintre cele mai folosite reprezentări ale planetei.