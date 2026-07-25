Predoiu: Am depus proiectul privind integritarea pentru deblocarea situației; are amendamente ce nu reflectă viziunea mea

Scris de Daniel Onescu Publicat: 25 iul. 2026, 08:10

Ministrul interimar al Justiției Cătălin Predoiu a precizat, vineri, că a depus la Parlament în calitate de senator proiectul legii privind integritatea pentru a debloca situația și nu a pierde un jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență, menționând că a trebuit să includă în el și amendamentele partidelor, chiar dacă unele dintre ele 'nu reflectă fidel viziunea sa juridică'.

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