PSD propune un Acord Național cu 10 priorități pentru România: „Mai întâi țara și oamenii, apoi funcțiile politice”

România are nevoie de stabilitate, continuitate și un proiect clar pentru următorii ani, nu de o politică centrată pe împărțirea funcțiilor. Acesta este mesajul transmis de PSD Neamț, care susține propunerea PSD privind un Acord Național cu 10 priorități pentru următorii doi ani.

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