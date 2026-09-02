PSD propune un Acord Național cu 10 priorități pentru România: „Mai întâi țara și oamenii, apoi funcțiile politice”

România are nevoie de stabilitate, continuitate și un proiect clar pentru următorii ani, nu de o politică centrată pe împărțirea funcțiilor. Acesta este mesajul transmis de PSD Neamț, care susține propunerea PSD privind un Acord Național cu 10 priorități pentru următorii doi ani.
Potrivit social-democraților, obiectivul principal al unui astfel de acord trebuie să fie relansarea economiei, continuarea investițiilor și luarea unor decizii concrete în beneficiul cetățenilor.
„România nu își mai permite să meargă în derivă”, transmite PSD Neamț, subliniind că, într-o perioadă în care țara se confruntă cu numeroase provocări economice și sociale, este nevoie de seriozitate și de obiective asumate pe termen clar.
Cele 10 priorități propuse de PSD
1. Energie sigură și prețuri mai predictibile
România are nevoie de securitate energetică și de soluții care să asigure predictibilitate atât pentru populație, cât și pentru economie.
2. O economie și o țară mai puternice
Trebuie să consolidăm economia românească și capacitatea țării de a face față provocărilor interne și externe.
3. O Românie care produce și creează locuri de muncă
Susținem investițiile, producția românească și măsurile care generează locuri de muncă stabile și contribuie la dezvoltarea economiei.
4. Taxe corecte și bani publici cheltuiți responsabil
Românii și mediul de afaceri au nevoie de predictibilitate fiscală, iar banii publici trebuie administrați cu responsabilitate și eficiență.
5. Un stat mai simplu și mai eficient pentru cetățean
Statul trebuie să fie mai puțin birocratic și mai eficient. Instituțiile trebuie să lucreze pentru cetățean, iar serviciile publice să fie mai accesibile.
6. Muncă, venituri și sprijin pentru familie
Politicile economice trebuie să susțină munca, veniturile oamenilor și familiile din România.
7. Educație, sănătate și cercetare tratate ca investiții
Educația, sănătatea și cercetarea nu sunt cheltuieli care trebuie privite doar prin prisma bugetului, ci investiții esențiale în viitorul României.
8. Agricultură cu irigații, procesare și valoare adăugată
Agricultura românească are nevoie de investiții în irigații, procesare și dezvoltarea producției interne, pentru ca valoarea adăugată să rămână cât mai mult în economia românească.
9. Investiții prioritizate în infrastructura cu impact real
Autostrăzile, căile ferate, spitalele, școlile, energia și infrastructura digitală trebuie să rămână priorități. Investițiile importante trebuie continuate și finalizate, astfel încât să producă efecte concrete pentru comunități și pentru economie.
10. O Românie fermă în Europa și în NATO, care își apără interesele
România trebuie să rămână un partener puternic și predictibil în Uniunea Europeană și NATO și să își apere cu fermitate interesele naționale.
„Mai întâi România și problemele oamenilor, apoi funcțiile”
PSD Neamț afirmă că aceste priorități trebuie să reprezinte baza unei discuții politice despre viitorul țării.
Social-democrații consideră că România are nevoie de proiecte care să fie duse până la capăt, de investiții finalizate și de decizii care să răspundă problemelor concrete ale oamenilor.
„În centrul acestor priorități trebuie să fie omul, o economie care produce și capacitatea României de a-și apăra interesele”, transmite PSD Neamț.
Potrivit organizației, obiectivele propuse nu pot fi realizate peste noapte. Ele presupun muncă, seriozitate, continuitate și obiective clare, urmărite până la final.
Mesajul PSD Neamț este, astfel, unul centrat pe ideea că discuția politică trebuie să pornească de la prioritățile țării și de la nevoile cetățenilor, înaintea negocierilor privind funcțiile politice.
MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT (PSD). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-psd-2026