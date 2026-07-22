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Politica· 1 min citire
Realitatea Plus cheamă liderii partidelor și instituțiilor la dialog: „Opriți dezbinarea! Acesta este momentul unității”
Realitatea PLUS/ Inquam Photos: George Călin
Publicat22 iul. 2026, 09:05
SursăRealitatea PLUS
România traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani. Suntem mai dezbinați ca oricând, iar această ruptură nu ajută pe nimeni. Dincolo de diferențele de opinii și de apartenența politică, este momentul ca interesul național să fie pus pe primul loc.
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