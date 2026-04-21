România intră într-o nouă perioadă de CRIZĂ: ce urmează pentru Guvernul Bolojan după ce PSD a decis să-i retragă sprijinul premierului

România traversează o criză politică fără precedent, despre care a vorbit chiar și președintele Nicușor Dan. Tensiunile din coaliție escaladează, după ce social-democrații au decis să retragă sprijinul pentru Ilie Bolojan. Surse politice citate de Realitatea PLUS spun că urmează consultări de urgență la Palatul Cotroceni, iar în perioada următoare ar urma să avem un guvern minoritar.

Potrivit unor surse politice, citate de Realitatea PLUS, șeful statului urmează să convoace, în cursul acestei săptămâni, liderii partidelor din coaliție la Palatul Cotroceni, pentru o serie de consultări interne menite să gestioneze situația. Nu este exclus ca premierul Ilie Bolojan să aibă o întâlnire directă cu președintele Nicușor Dan înaintea ședinței de Guvern programate joi, discuție considerată crucială în actualul context.

Sursele indică faptul că social-democrații ar putea decide retragerea miniștrilor din Guvern, ceea ce ar conduce la instalarea unui executiv minoritar pentru o perioadă de aproximativ 45 de zile. În acest scenariu, premierul Ilie Bolojan a transmis că nu intenționează să demisioneze, în ciuda ultimatumului primit, și că va continua să susțină funcționarea Guvernului.

Advertising

Președintele Nicușor Dan a subliniat că premierul nu este obligat să își dea demisia, însă a insistat asupra necesității stabilizării urgente a situației politice din coaliție. În perioada următoare, sunt așteptate consultări și cu alte formațiuni politice, inclusiv cu reprezentanții Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), în încercarea de a identifica soluții într-un context politic considerat extrem de delicat.