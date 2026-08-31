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Politica· 2 min citire
Sorin Grindeanu, după ședința crucială a PSD: PSD este gata să susțină un guvern funcțional și să‑și asume un guvern minoritar – VIDEO
Sorin Grindeanu, lider PSD
Publicat31 aug. 2026, 13:15
Actualizat31 aug. 2026, 14:05
SursăRealitatea PLUS
Sorin Grindeanu face declarații după ședința liderilor PSD de la Sinaia. Social-democrații vor susține fie un guvern minoritar PSD, fie vor accepta un premier independent, dar cu un cabinet din care să facă parte mai mulți miniștri social-democrați.
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