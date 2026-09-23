Siegfried Mureșan și Eugen Tomac. Grindeanu explică diferența dintre cei doi în cursa pentru funcția de premier

Sorin Grindeanu a comparat miercuri situația lui Siegfried Mureșan cu cea a lui Eugen Tomac, fostul candidat desemnat pentru funcția de premier.
Liderul PSD susține că Tomac a demonstrat prin retragerea sa că își dorea cu adevărat să conducă Guvernul, în timp ce Mureșan nu ar fi făcut până acum același lucru.
Grindeanu i-a cerut actualului premier desemnat să renunțe la mandatul de europarlamentar pentru a demonstra că își asumă funcția de prim-ministru.
Grindeanu îl compară pe Mureșan cu Tomac
Președintele PSD a explicat că Eugen Tomac, desemnat anterior pentru funcția de premier, a făcut un pas înapoi după ce a constatat că nu poate forma o majoritate parlamentară.
În opinia lui Grindeanu, acest gest a arătat că Tomac a tratat candidatura la funcția de premier ca pe o responsabilitate reală.
În cazul lui Siegfried Mureșan, liderul social-democrat susține că situația este diferită și îi reproșează acestuia modul în care a gestionat negocierile pentru formarea noului Guvern.
Ce îi cere Grindeanu lui Mureșan
Sorin Grindeanu afirmă că Siegfried Mureșan ar trebui să renunțe la mandatul de europarlamentar pentru a demonstra că intenția de a deveni premier este una reală.
Liderul PSD consideră că o asemenea decizie ar arăta că Mureșan își asumă responsabilitatea pentru conducerea României și că este pregătit să renunțe la actuala funcție pentru a prelua șefia Guvernului. „Acesta este momentul adevărului pentru domnul Mureșan”, a transmis Grindeanu.
Disputa privind programul de guvernare
Declarațiile vin după ce Grindeanu a spus că l-a așteptat pe Siegfried Mureșan la sediul PSD pentru a discuta despre programul de guvernare. Potrivit liderului PSD, documentul nu a fost prezentat și nu a fost transmis nici în format electronic.
Grindeanu a precizat că PSD nu avea așteptarea ca programul să fie într-o formă finală, dar dorea să cunoască principalele direcții propuse de premierul desemnat.
În acest context, liderul PSD susține că partidul nu poate acorda voturile necesare pentru învestirea Guvernului condus de Mureșan.
Negocierile pentru noul Guvern continuă
Siegfried Mureșan are la dispoziție termenul constituțional pentru formarea Cabinetului și obținerea votului de învestitură din Parlament. În prezent, nu există o majoritate parlamentară clar conturată pentru susținerea noului Guvern, iar PSD și-a menținut poziția anunțată în privința Cabinetului propus.