Adevărata problemă din spitalele României, explicată de medicul Valeriu Gheorghiță. „Fără schimbarea modului de funcționare, riscăm doar să finanțăm mai bine același sistem”

Medicul Valeriu Gheorghiță susține că problemele din sistemul medical românesc nu pot fi rezolvate doar prin majorarea salariilor sau deblocarea posturilor. Într-o analiză amplă publicată pe rețelele de socializare, acesta afirmă că este nevoie de o reformă profundă, care să schimbe modul în care funcționează spitalele și întregul sistem de sănătate.

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