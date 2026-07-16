Advertising
Sanatate· 2 min citire
Cel mai mare protest din sănătate din ultimii 20 de ani: peste 400 de spitale opresc internările și tratamentele care nu sunt urgente
Stetoscop
Publicat16 iul. 2026, 08:32
SursăRealitatea.net
Peste 400 de spitale din România se pregătesc să participe la greva de avertisment anunțată de sindicatele din sănătate pentru 20 iulie. Este prima acțiune de acest tip din ultimii 20 de ani, iar timp de două ore activitatea medicală va fi limitată la urgențe. Angajații cer Guvernului să revină asupra unor măsuri care au afectat drepturile salariale și condițiile de muncă din sistem.
Citește și
- 07:43Canicula afectează creierul și sănătatea mintală. De ce devenim mai nervoși în zilele foarte călduroase
- 15:53Acoperirea vaccinală în România, sub nivelurile recomandate: ce arată noul raport UNICEF-OMS
- 12:41Focar de ciclosporiază, virusul care produce diaree. Un lanț internațional de fast-food, vizat de ancheta autorităților după zeci de îmbolnăviri
- 09:41Realitatea medicală cu Nicole Păcuraru: De ce mâncăm mai mult când suntem stresați?
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Neamt și pe Google News