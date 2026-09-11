2026 rescrie istoria climatică: ANM anunță topul celor mai călduroși ani

Alerte meteo fără precedent și temperaturi record înregistrate în România din 1900 încoace.
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat recent o analiză alarmantă a evoluției temperaturilor din România, realizând un top al celor mai călduroși cinci ani înregistrați din anul 1900 și până în prezent.
Datele statistice confirmă o tendință evidentă de încălzire accelerată, iar anul 2026 ocupă deja un loc fruntaș în acest clasament îngrijorător.
Avertizări meteorologice fără precedent
Un alt indicator major al severității vremii din acest an îl reprezintă numărul uriaș de alerte emise de autorități. ANM a emis deja un număr de 152 de avertizări de fenomene meteorologice extreme de la începutul anului. Acestea au vizat, în principal, valuri de căldură persistente, furtuni violente și precipitații abundente. Specialiștii avertizează că, până la finalul anului, numărul acestor atenționări ar putea crește, existând riscul să depășim recordurile anterioare. Frecvența acestor fenomene extreme subliniază necesitatea unor măsuri urgente de adaptare la noile condiții.
"Un grafic realizat de colegii mei de la Climatologie, pentru a pune în evidenţă Top 5 cei mai călduroşi ani, începând din 1900 şi până prezent, în ţara noastră, calculând perioada ianuarie - august 2026, avem 11,46 ca temperatură medie, comparativ cu perioada similară a anului anterior, 2025, an care se află pe locul 4 ca fiind cel mai cald din istorie.
Anul 2026 poate să înregistreze o probabilitate ridicată să se alăture seriei anilor cei mai călduroşi în ţara noastră. La nivel mondial, fiecare lună a înregistrat câte un record, nu mai departe iulie şi august pe locul 2 ca fiind cele mai călduroase luni la nivel mondial.
Analizând şi temperatura medie lunară şi cantităţile medii lunare de precipitaţii, observăm patru luni consecutive în acest an cu abateri termice semnificative. De asemenea, ceea ce a fost foarte important, şase luni consecutive în care cantităţile deficitare de precipitaţii în fiecare lună au determinat accentuarea şi extinderea secetei pedologice în întreaga ţară, cu efecte şi asupra situaţiei hidrologice în zona ţării noastre.
Colegii de la Centrul Naţional de Prognoză au emis în această vară primul Cod roşu, la finalul lunii iunie, pentru zonele de Vest, Centru, Nord a ţării, după care, în extindere spre finalul lunii, în aproape toată ţara, cu cele mai ridicate temperaturi, de 40,8 grade Celsius, în partea de Vest a ţării. Bucureşti s-a apropiat de 38 - 39 de grade", a explicat Mateescu.
2026 este în Top 5 cei mai călduroși ani
Conform datelor prezentate de către şefa ANM, în clasamentul celor mai călduroase veri din România, cea din 2026 se situează pe poziţia a patra.
"În Top 5 cele mai călduroase veri, vara anului 2026 este a patra vară cea mai caldă din istorie, cu o abatere semnificativă, de 1,7 (grade, n.r.).
Vara 2024 rămâne, până în acest moment, cea mai caldă vară.
În 2024, 2025 şi în primele opt luni din 2026, am emis 166, 170, respectiv 152 de avertizări, semn că este posibil să depăşim, până la finalul anului, avertizările generale pentru fenomene meteo periculoase (...) Analizând cantităţile de precipitaţii din această vară, comparativ cu vara anterioară, observăm că cele mai afectate din perspectiva regimului de precipitaţii sunt zonele din partea de Vest a ţării - Crişana, Maramureş, Banat, şi din sudul ţării - în Oltenia, apoi Moldova şi Transilvania (...)
Primăvara 2026 a fost a doua cea mai secetoasă din istorie şi, observăm, la o distanţă foarte mică de primăvara anului 1986... Din această iarnă, continuând în primăvară şi cu vara 2026, vedem că cel puţin debutul toamnei este unul promiţător din această perspectivă şi nu excludem să aibă un bilanţ pozitiv în ceea ce priveşte abaterea termică", a spus şefa ANM.