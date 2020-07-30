Social

552 de dascăli din Neamț au susținut miercuri examenul de titularizare

30 iul. 2020, 12:57
Articol scris de Monica Ghinet

La proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar, desfăşurată miercuri, 29 iulie, în 4 de centre de examen, s-au prezentat 552 de candidaţi (92,31%) din cei 598 candidaţi înscriși. Din promoţia de absolvenţi ai anului 2020, au fost prezenţi 38 de candidaţi. 

40 (7,25%) dintre candidaţi s-au retras din motive personale sau medicale, iar 0 candidaţi au fost eliminaţi din examen. Candidaţii eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu vor fi repartizaţi pe posturi didactice/catedre în anul şcolar 2020-2021.

Nu s-au înregistrat cazuri de candidați cu temperatura peste 37.3 grade Celsius.

Subiectele și baremele de corectare au fost publicate pe site-ul dedicat, la ora 15:00, de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație.

Primele rezultate vor fi afișate în data de 4 august, la sediile inspectoratelor școlare și pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Contestațiile pot fi depuse la sediile inspectoratelor școlare județene sau transmise prin mijloace electronice, în zilele de 4 august, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 5 august, până la ora 12:00. Rezultatele finale se afișează la sediile inspectoratelor școlare județene și pe site-ul menționat anterior, în data de 11 august.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele școlare în intervalul 12 - 14 august.

Mai multe articole despre

titularizare, probă scrisă

Urmărește știrile Realitatea de Neamt și pe Google News

Mai multe știri din Social