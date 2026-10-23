Accident rutier în Neamț. Un șofer băut a intrat cu mașina într-un stâlp

Publicat 23 oct. 2026, 13:09 Sursă Știri Neamț

Un bărbat de 49 de ani din Piatra-Neamț a fost rănit în noaptea de joi spre vineri după ce a pierdut controlul autoturismului și a intrat frontal într-un stâlp, pe DN15C, în localitatea Bălțătești.

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