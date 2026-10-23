Accident rutier în Neamț. Un șofer băut a intrat cu mașina într-un stâlp

Un bărbat de 49 de ani din Piatra-Neamț a fost rănit în noaptea de joi spre vineri după ce a pierdut controlul autoturismului și a intrat frontal într-un stâlp, pe DN15C, în localitatea Bălțătești.
Inspectoratul de Poliție Județean Neamț a fost sesizat prin apel la numărul unic de urgență 112 în jurul orei 23:47, joi, 22 octombrie. Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Crăcăoani s-au deplasat la locul evenimentului rutier.
Conform cercetărilor efectuate la fața locului, bărbatul conducea un autoturism pe direcția Târgu-Neamț – Piatra-Neamț. Conducătorul auto a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, iar mașina a părăsit partea carosabilă.
Autoturismul a intrat în coliziune frontală cu un stâlp. În urma impactului, șoferul a suferit leziuni pentru care i-au fost acordate îngrijiri medicale la fața locului.
Polițiștii au testat bărbatul cu aparatul etilotest. Rezultatul a indicat o concentrație de 0,71 mg/l alcool pur în aerul expirat.
În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.