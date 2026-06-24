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Alertă în Neamț după apariția unor lupi în apropierea unei zone locuite. Autoritățile au emis mesaj RO-Alert

Lupi

Lupi

Realitatea de Neamt
Scris de Realitatea de Neamt Publicat: 24 iun. 2026, 15:40

Autoritățile din județul Neamț au emis, miercuri după-amiază, un mesaj RO-Alert pentru locuitorii comunei Borca, după ce trei lupi au fost observați în apropierea unei zone locuite din satul Sabasa.

Potrivit informațiilor furnizate de autorități, alerta a fost declanșată în urma unui apel la numărul unic de urgență 112. Un localnic a anunțat că a văzut trei lupi pe strada Vitoria Lipan, după ce animalele au ieșit din pădure și s-au apropiat de o stână aflată în zonă.

Pentru a preveni eventuale incidente, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert către persoanele aflate în comuna Borca, avertizându-le cu privire la prezența animalelor sălbatice și recomandându-le să evite orice contact cu acestea.

Reprezentanții instituțiilor responsabile le recomandă cetățenilor să nu se apropie de animalele sălbatice, să nu încerce să le hrănească sau să le alunge și să anunțe imediat autoritățile atunci când observă astfel de animale în apropierea gospodăriilor sau în zonele locuite.

Apariția lupilor în vecinătatea localităților este un fenomen întâlnit tot mai frecvent în anumite zone montane și împădurite ale țării, pe fondul căutării hranei și al apropierii de stâne sau alte surse de hrană. Autoritățile monitorizează situația din comuna Borca și sunt pregătite să intervină dacă animalele vor reprezenta un pericol pentru populație.

Locuitorii sunt sfătuiți să respecte recomandările transmise prin sistemul RO-Alert și să manifeste prudență sporită până la clarificarea situației.

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