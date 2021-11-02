Bărbat de 80 de ani, decedat la volan.
Bărbat de 80 de ani, decedat la volan.
În urma evenimentului rutier nu au rezultat victime.
La data de 2 noiembrie a.c., în jurul orei 10.30, polițiștii Biroului Rutier Neamț au fost sesizați cu privire la faptul că o persoană se află inconștientă, într-un autoturism, în zona 1 Mai, din municipiul Piatra Neamț.
Din primele cercetări efectuate de polițiști a reieșit că în autoturism se afla un conducător auto, în vârstă de 80 ani, din Piatra Neamț.
Autoturismul ar fi intrat în coliziune cu alte două autoturisme, parcate regulamentar.
Echipajul medical deplasat la fața locului a constatat decesul bărbatului în urma unui posibil stop cardio-respirator.
În urma evenimentului rutier nu au rezultat victime.
În cauză, polițiștii continuă cercetările, sub aspectul comiterii infracțiunii de ucidere din culpă, în vederea stabilirii cauzelor și condițiilor în care a avut loc evenimentul.
Sursa: Realitatea de Neamt
Citește și:
- 15:50 - Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 22:36 - Adio CASS pe pensiile peste 3.000 lei? Decizia CCR care poate schimba veniturile pensionarilor
- 14:24 - Lovit și lăsat fără 20.000 de lei după un câștig la păcănele! Cum a fost jefuit un bărbat pe străzile din Cluj
- 13:47 - Cristi Chivu, moment special înaintea finalei Cupei cu Lazio! Mesaj impresionant în fața președintelui Italiei
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Neamt și pe Google News