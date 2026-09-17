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Care e explicația pentru sacii cu oase umane descoperiți într-un cimitir din Slatina
FOTO: Pixabay.com
Primarul acuză fosta administrație că a profanat și vândut ilegal locuri de veci pentru a obține profit.
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