Advertising
Social· 2 min citire
Lovitură de mercato pentru fotbalul românesc! Radu Drăgușin, dorit de un gigant din Italia. Decizia finală aparține celor de la Tottenham
Lovitură de mercato pentru fotbalul românesc! Radu Drăgușin, dorit de un gigant din Italia. Decizia finală aparține celor de la Tottenham
Decizia finală aparține celor de la Tottenham
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 15:44Fostul președinte al Autorității Vamale, în fața judecătorilor. Este acuzat că a falsificat documente oficiale
- 15:21Gianni Infantino pierde primul sprijin înaintea alegerilor FIFA. Șansele să fie reales scad considerabil
- 14:58Estonia, desemnată cea mai bună destinație din lume pentru relocare în 2026
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Neamt și pe Google News