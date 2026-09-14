Mama lui Elon Musk, dezvăluiri despre copilăria miliardarului: „La 3 ani am știut că este un geniu”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 14 sept. 2026, 15:52

Maye Musk spune că a observat încă de când Elon avea trei ani că fiul său avea o capacitate neobișnuită de a înțelege și analiza lucrurile. În copilărie, miliardarul era însă retras și a avut probleme la școală, unde a fost hărțuit de colegi.

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