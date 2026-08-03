Ministerul Sănătății activează planurile pentru caniculă: echipaje de ambulanță suplimentate, stocuri de medicamente verificate și puncte de apă în spațiile publice

Ministerul Sănătății a anunțat luni activarea planurilor speciale pentru perioadele cu temperaturi extreme. Direcțiile de sănătate publică, serviciile de ambulanță și unitățile de primiri urgențe au primit solicitarea de a pune în aplicare măsurile necesare pentru reducerea riscurilor asupra sănătății populației.
În zonele în care numărul solicitărilor este în creștere, echipajele de ambulanță vor fi alertate și suplimentate. Autoritățile sanitare trebuie să verifice și condițiile în care este acordată asistența medicală în spitale și în celelalte unități sanitare. Controalele vor viza inclusiv stocurile de medicamente pentru urgențe, în special pe cele folosite în tratarea afecțiunilor provocate sau agravate de caniculă. Vor fi verificate și resursele umane disponibile, astfel încât unitățile medicale să poată răspunde unui număr mai mare de solicitări.
Puncte de apă și controale în unitățile alimentare
Direcțiile de sănătate publică vor colabora cu autoritățile locale pentru amenajarea unor puncte de distribuire a apei potabile. În spațiile publice vor putea fi organizate și locuri în care oamenii să primească ajutor în perioadele cu temperaturi foarte ridicate. Ministerul a cerut și intensificarea controalelor igienico-sanitare în unitățile cu profil alimentar și în taberele școlare. Verificările fac parte din măsurile luate pentru limitarea problemelor care pot apărea în zilele caniculare.
Populația este sfătuită să consume suficientă apă și să evite expunerea îndelungată la soare, mai ales în orele cu temperaturi maxime. Activitățile fizice intense desfășurate în aer liber ar trebui, de asemenea, limitate. O atenție deosebită trebuie acordată copiilor, vârstnicilor și persoanelor care suferă de afecțiuni cronice, acestea fiind mai expuse problemelor provocate de căldura extremă.
„Un gest simplu, precum consumul regulat de apă și evitarea expunerii prelungite la căldură, poate preveni probleme grave de sănătate. Aveți grijă de voi și de cei din jur!”, a transmis Ministerul Sănătății.