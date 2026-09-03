New York interzice inteligența artificială pentru elevii până la clasa a VIII-a

1

Moratoriul de un an, parte a unei evaluări mai ample a modului în care copiii din New York, cel mai mare sistem școlar al SUA interacționează cu tehnologia, se va aplica „tuturor programelor software care utilizează inteligența artificială generativă orientată spre elevi” pentru elevii până în clasa a opta, a declarat biroul primarului. Acesta a descris politica drept cea mai extinsă interdicție din țară, potrivit AP .