Orașul din România care a cucerit-o pe Nadia Comăneci: „Aici se întâmplă lucruri”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 15 iun. 2026, 16:32

Nadia Comăneci a fost una dintre prezențele speciale ale weekendului la Cluj-Napoca, unde au avut loc două dintre cele mai importante evenimente culturale și sportive din România: TIFF și Sports Festival. Revenită în oraș după mai mulți ani, fosta mare campioană a vorbit cu admirație despre dezvoltarea comunității locale și despre investițiile făcute în educație și sport.

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