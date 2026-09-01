Patriarhul Daniel, mesaj pentru tinerii ortodocși reuniți la București: ”Vă primim cu bucurie în orașul bucuriei!”

Patriarhul Daniel a transmis, marți, la București, un mesaj adresat participanților la cea de-a VIII-a ediție a Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși, subliniind rolul familiei creștine, al tinerilor și al comunității în viața Bisericii. Evenimentul, desfășurat între 31 august și 3 septembrie, reunește tineri ortodocși din mai multe țări și are ca temă „Tinerii, familia și viața în Hristos”.

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