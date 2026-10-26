Prognoza meteo pentru debutul iernii

Stațiunea montană Predeal ar putea înregistra ninsori timp de 15 zile consecutive, începând cu 16 noiembrie, conform prognozei EaseWeather. Temperaturile vor scădea sub pragul de îngheț spre finalul lunii.
Conform estimărilor publicate de EaseWeather, stațiunea Predeal va avea condiții de ninsoare în fiecare zi din intervalul 16-30 noiembrie. Această perioadă ar marca intrarea precoce a fenomenelor specifice iernii, înainte de începerea oficială a sezonului rece.
Primele două săptămâni ale lunii noiembrie sunt caracterizate de o vreme instabilă, cu înnorări și precipitații lichide. Temperaturile în această fază pot atinge 10 grade Celsius.
Schimbarea regimului termic apare după jumătatea lunii. Pe 16 noiembrie, temperatura indicată este de 6 grade, urmată de 9 grade pe 17 noiembrie. Ulterior, valorile scad la 5 grade pe 18 noiembrie și la 2 grade pe 19 noiembrie. Pe 20 noiembrie, termometrul revine la 6 grade, indicând variații rapide ale vremii chiar și în timpul ninsorilor.
Spre finalul lunii, răcirea se accentuează. Pe 22 noiembrie sunt prognozate 5 grade, iar pe 23 noiembrie, 3 grade. În perioada 24-26 noiembrie, temperaturile se mențin în jurul a 4 grade Celsius.
Cea mai scăzută valoare din intervalul analizat este de 0 grade Celsius, estimată pentru 27 noiembrie. Ultimele zile ale lunii nu aduc o încălzire semnificativă: prognoza indică 3 grade pe 28 noiembrie și câte 2 grade pe 29 și 30 noiembrie.
Impactul asupra traficului și a altor stațiuni
Aceste condiții favorizează depunerea zăpezii, în special la altitudini mai mari. O eventuală răcire a vremii ar putea afecta și alte localități de pe Valea Prahovei, precum Sinaia și Azuga.
În zonele montane, diferențele de altitudine pot determina ca precipitațiile să fie sub formă de zăpadă în unele locuri și de ploaie sau lapoviță în altele. Meteorologii avertizează șoferii asupra posibilelor dificultăți de circulație generate de polei sau depunerile de zăpadă pentru cei care vor călători la munte în a doua jumătate a lunii noiembrie.