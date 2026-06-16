Protest uriaș în educație. Aproximativ 20.000 de sindicaliști sunt așteptați miercuri în București

Sindicaliștii din educație vor protesta miercuri în fața Guvernului și Parlamentului. Aceștia sunt nemulțumiți de prevederile proiectului noii legi a salarizării.
Anunțul a fost făcut de reprezentanții Federației Sindicatelor din Educație 'Spiru Haret' și ai Federației Sindicatelor Libere din Învățământ. Potrivit unor surse sindicale, la protest sunt așteptate să participe aproximativ 20.000 de persoane. Sindicaliștii se vor strânge mai întâi în Piața Victoriei, în fața Guvernului. Apoi, aceștia se vor deplasa către Parlament.
Federația 'Spiru Haret': 'Educația cere respect'
Federația Sindicatelor din Educație 'Spiru Haret' a transmis un mesaj prin care îi cheamă pe angajații din educație să iasă din nou în stradă.
'Destul! Educația cere respect! Dragi colegi, mâine ieșim din nou în stradă. Ne strângem în Piața Victoriei pentru a ne cere drepturile!', a transmis Federația Sindicatelor din Educație 'Spiru Haret'.
Sindicaliștii reclamă măsurile de austeritate
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ susține că măsurile de austeritate și nerespectarea angajamentelor asumate în anii trecuți îi obligă pe angajații din educație să protesteze din nou.
'Măsurile de austeritate impuse recent și nepăsarea guvernanților față de angajamentele asumate în anii trecuți ne obligă să ieșim din nou în stradă. Fără o reacție fermă și unitară, drepturile noastre vor fi din nou afectate. (...) Fiecare angajat din educație are dreptul la condiții socio-profesionale decente și la recunoașterea muncii depuse prin salarii corecte. Fiecare copil are dreptul la o educație de calitate', subliniază Federația Sindicatelor Libere din Învățământ.
Noua lege a salarizării, criticată de sindicaliști
Potrivit sindicaliștilor, noua lege a salarizării 'condamnă' profesorii la sărăcie. Aceștia au criticat și varianta de proiect a noii legi a salarizării unitare, despre care au spus, la finalul lunii aprilie, că reprezintă 'o încălcare flagrantă a legislației în vigoare, o sfidare a angajamentelor asumate față de organizațiile sindicale și o dovadă incontestabilă că Guvernul, președintele României și partidele politice îngroapă educația, în loc să o trateze ca pe fundamentul pe care se construiește viitorul unei națiuni'.