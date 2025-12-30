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Sfâșietor, o fetiță plânge pentru că nu are rechizite și mâncare VIDEO

Sfâșietor, o fetiță plânge pentru că nu are rechizite și mâncare VIDEO

Sfâșietor, o fetiță plânge pentru că nu are rechizite și mâncare VIDEO

Realitatea de Neamt
Scris de Realitatea de Neamt Publicat: 30 dec. 2025, 13:21

”Trebuie să merg la școală fără pachet”

În România austerității lui Bolojan, zeci de mii de copii au lacrimi în ochi pentru că nu au cu ce să meargă la școală. Povara taxelor și a facturilor umflate este mult prea mare pentru cei din mediul rural, iar părinții nu au suficienți bani ca să îi pregătească pe cei mici pentru școală. Este și cazul unei fetițe care nu are rechizite și suferă de foame în timpul orelor, fiindcă părinții nu au cu ce să îi pună de mâncare la pachet.

”Trebuie să merg la școală fără pachet, nu avem de unde. Mă doare foarte mult că nu am tot ce-mi trebuie pentru școală. Câteodată n-avea mama bani ca să-mi ia caiete, nici pixuri. Aveam un penar și era oleacă murdar, era și rupt, și colegii râdeau de mine. Au zis: mama nu are bani ca să-mi ia alt penar? Din cauza asta râdeau, mă durea foarte mult”, a declarat fetița.

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